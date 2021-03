Coke ON Pass: Coca-cola codziennie jako nowa e-usługa

Udostępnij:

Pobierz aplikację, opłać subskrypcję i katuj swoje zęby kwasem ortofosforowym regularnie, a nie tylko od święta. Tak japoński oddział Coca-coli zawalczy z pandemią, a właściwie ze związanym z nią kryzysem w sektorze automatów vendingowych.

Co raczej nikogo nie zdziwi, powszechna izolacja ludzi źle wpływa na większość biznesów, ale ponoć sektor vendingowy został dotknięty w Japonii szczególnie. Dokładnych danych nie podano. Nietrudno jednak wydedukować, że skoro większość siedzi w domach, to nie ma zbyt wielu okazji, by zrobić zakupy w automacie.

Coca-Cola Company jako jedno z przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych recesją sięga po koło ratunkowe: będzie dystrybuować napoje w ramach subskrypcji.

Już od pewnego czasu w Kraju Kwitnącej Wiśni funkcjonuje aplikacja mobilna Coke ON, która pełni rolę terminala do programu lojalnościowego, pozwalając m.in. zbierać specjalne stemple za każdy zakup czy wyzwanie społecznościowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby odznaczeń, konsument może odebrać darmową butelkę bądź inny gratis.

Nawiasem, narzędzie okazuje się dość popularne. Według danych producenta, tylko w okresie od stycznia do marca zaliczyło ponad 25 mln pobrań ze Sklepu Play. Jakby nie patrzeć, jest to równoznaczne z blisko 20 proc. całej populacji Japonii (126,5 mln).

Cukier na abonament

Teraz do Coke ON trafia właśnie nowa usługa, Coke ON Pass. Opłaciwszy abonament w wysokości 2,7 tys. jenów (ok. 96 zł) miesięcznie, klienci będą mogli każdego dnia odebrać półlitrową butelkę napoju z jednego z ponad 340 tys. automatów na terenie całego kraju. Dla konsumenta to oszczędność rzędu czwartej części ceny, a dla firmy i operatorów vendingowych stałe źródło dochodu.

Co więcej, jeszcze przed końcem maja spółka obiecuje uruchomić promocję, by okresowo ściąć koszt abonamentu o połowę. Krótko: idą piękne czasy dla fanów gazowanych napojów. Niestety, znając specyfikę poszczególnych rynków, mało prawdopodobne, by pomysł opuścił granice Azji.