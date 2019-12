Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Colibri Browser to przeglądarka stron internetowych z bardzo minimalistycznym, kompaktowym interfejsem użytkownika.

Wiele osób potraktuje Colibri Browser jako ciekawostkę, bowiem narzędzie, w odróżnieniu chociażby od Firefoksa czy Opery, pozwala na otwarcie tylko jednej karty. Takie rozwiązanie może wydawać się nie na miejscu, ale w przypadku opisywanego narzędzia sprawdza się ono idealnie, bo dzięki niemu Colibri Browser charakteryzuje się niezwykłą szybkością działania.

Colibri Browser oddaje do dyspozycji bardzo przydatne skróty klawiaturowe, dzięki którym możemy powrócić do ostatniej strony, przejść do następnej witryny sieciowej, odświeżyć obraz, dodać wybrany adres do listy odnośników, a także zmienić widok lub uruchomić wyszukiwarkę Google.