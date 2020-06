Pobierz program

Comarch ERP XT to elastyczny system ERP dla małej i średniej firmy. Podstawową funkcją jest fakturowanie, system do zarządzania przedsiębiorstwem można rozszerzać o wybrane moduły np. księgowość, magazyn, POS czy eSklep. Jest to ciekawe rozwiązanie dla firm rozwijających się.

Program umożliwia wystawianie faktur (w tym pro forma, VAT marża, walutowych i zaliczkowych), a także rachunków i paragonów. Proces tworzenia tego typu dokumentów jest bardzo prosty. Wystarczy wybrać opcję Dodaj, wskazać rodzaj dokumentu i postępować zgodnie z wytycznymi kreatora. Nazwę kontrahenta można wybrać z listy rozwijanej, jeśli został dodany wcześniej do bazy lub z poziomu wystawianej faktury stworzyć nowego (najczęściej wystarczy sam numer NIP, bowiem reszta danych zostanie automatycznie zaciągnięta z bazy danych GUS).

Narzędzie do wystawiania faktur umożliwia również dodawanie załączników do tworzonych dokumentów, służących do gromadzenia informacji o szczegółach wykonanej usługi, które mogą się okazać istotne w przyszłości (np. skan protokołu odbioru, potwierdzenie wysyłki towaru czy raport z wykonanej usługi).

Nowością jest funkcja OCR, która pozwala dodać z kolei dokumenty kosztowe do systemu ze zdjęcia lub pliku graficznego (pdf, jpg, png) bez konieczności przepisywania danych ręcznie. Znacząco może to przyspieszyć pracę.

Comarch ERP XT oferuje dwa rodzaje usług księgowych. Jedną z nich jest tzw. KPiR czyli rozliczenie na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów dla firm i spółek, które nie osiągnęły sprzedaży w wysokości 2 mln euro. W ramach tej formy możliwe jest prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu, obliczenie i wysyłka deklaracji typu VAT-7 czy PIT-36 oraz ewidencje rozliczeń czy środków trwałych. Druga forma księgowości to Księga Handlowa, która oprócz powyższych funkcji wspiera wprowadzanie Bilansu Otwarcia kont księgowych.

Będąc klientem Comarchu jest też możliwość współpracy bezpośrednio z Biurem Księgowym.

Inne moduły Comarch ERP XT to magazyn pozwalający na bieżącą kontrolę magazynu oraz inwentaryzację, POS usprawniający sprzedaż bezpośrednią w sklepie oraz funkcja raportów Businnes Inteligence do analizy i wizualizacji danych firmy.

Comarch ERP XT to produkt chmurowy dostępny z przeglądarki komputera oraz na urządzeniach mobilnych w systemach Android i iOS.