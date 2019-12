CommView for WiFi 7.2 Build 881

Pob​ierz program

CommView for WiFi to wszechstronne narzędzie do monitorowania i analizy aktywności w sieciach bezprzewodowych, zgodnych ze standardem 802.11 a/b/g/n.

Program kierowany jest do wszelakiego rodzaju administratorów sieci WLAN, specjalistów od zabezpieczeń, twórców aplikacji sieciowych, ale również każdej osoby, chcącej mieć pełen obraz ruchu generowanego w obrębie własnej sieci bezprzewodowej. Umożliwia on przechwytywanie każdego przesyłanego pakietu i dostarczanie użytkownikowi takich informacji jak listy punktów dostępowych i korzystających z nich komputerów, siła sygnału, zestawienie pakietów i aktywnych połączeń. Umiejętne ich odczytywanie pomocne może być w rozwiązywaniu problemów z siecią, oprogramowaniem lub sprzętem.

CommView for WiFi poza funkcją przechwytywania pakietów w razie potrzeby potrafi je również odszyfrować (wykorzystując zdefiniowane przez użytkownika klucze WEP lub WPA-PSK), a następnie dekodować do najniższej warstwy. Dzięki obsłudze 70 najpopularniejszych protokołów narzędzie daje możliwość dostępu do szczegółowych informacji każdego przechwyconego pakietu. Wyświetlane są one w postaci drzewa i zawierają dane o warstwach protokołu oraz nagłówki pakietów. Narzędzie rozszerzyć można o obsługę dodatkowych standardów szyfrowania ruchu w sieciach bezprzewodowych.

Dodatkowo CommView for WiFi wyposażony został w moduł VoIP, umożliwiający analizę, rejestrowanie i odtwarzanie rozmów głosowych realizowanych poprzez protokół SIP i zgodnie ze standardem H.323.