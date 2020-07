Command & Conquer: Red Alert

Pobierz program

Strategia czasu rzeczywistego, przygotowana przez Westwood Studios, będąca kontynuacją, ciepło przyjętej serii Command & Conquer.

W grze przyjdzie nam uczestniczyć w alternatywnej historii świata, w której nowoczesna technologia i zjawiska paranormalne, mogą na zawsze zmienić bieg historii.

Wciągająca strategia

Red Alert bazuje na mechanice klasyków gatunku. Jest to staroszkolny RTS, w którym oprócz zdobywania surowców, rozbudowujemy bazę i szkolimy oddziały bitewne. Zadaniem gracza jest przejęcie kontroli nad obiektami strategicznymi oraz wymazanie wrogich wojsk na mapie. Twórcy bardzo skrupulatnie przyłożyli się do pierwszej odsłony serii, wprowadzając losowe cele ataków i mocno skupiając gracza wokół dość intrygującej kampanii fabularnej.

Naprawić przeszłość

Dowiadujemy się w niej, że w 1946 roku światowej sławy fizyk Albert Einstein wynalazł sposób na podróże w czasie. Widząc fiasko nieuchronnego nadejścia II Wojny Światowej, postanawia cofnąć się w czasie i raz na zawsze wymazuje Adolfa Hitlera z kart historii. Jednak jego czyn nie do końca uczynił świat wolnym od wojen. Okazało się, że Józef Stalin wykorzystał sprzyjającą sytuację, by móc stworzyć potężne Imperium ZSSR. Po udanej ekspansji na Chiny, jego przyszłym celem staje się Europa.

Państwa Europejskie muszą więc zawiązać sojusz z Amerykanami i nie dopuścić do zmasowanego ataku wroga. Twórcy, widząc że gracz może wyrazić chęć stania po jednej sprawiedliwej ze stron, postanowili wprowadzić dwie kampanie fabularne dla jednego oraz drugiego sojuszu.

Wciągająca rozgrywka

Red Alert to iście wciągająca, ale i wymagająca gra. Studio włożyło wiele pracy by nowe jednostki, budynki oraz możliwości każdej z nacji, były od siebie całkiem odmienne, jeszcze bardziej kładąc nacisk na różnorodność. Każda ze stron ma dobre, jak i złe strony, więc do każdej z nich, gracz musi podejść z innej strony. Dużym atutem gry jest dopracowany interfejs, dający większą kontrolę nad dużymi skupiskami oddziałów i zarządzanie nimi nawet podczas wielkich potyczek.

Twórcy oddali w ręce graczy 14 misji fabularnych dla każdej ze stron oraz rozbudowany tryb wieloosobowy. Gra po dziś dzień posiada najlepszy i najbardziej rozpoznawalną ścieżkę dźwiękową, skomponowaną przez Franka Klepackiego.

Kluczowe cechy gry: