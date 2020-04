02.01.2015 22:53 • Recenzja do wersji 8.0.0.4344

Długo szukałem do firmy pakietu antywirusowego, każdy sprawdzony przeze mnie miał jakieś ale, W przypadku Comodo strasznie irytuje mnie konfiguracja zapory sieciowej a konkretnie dodawanie wyjątków do niej niekiedy zakrawa na pomstę do nieba. Jednakże ten problem można szybko rozwiązać, wystarczy się tylko przyzwyczaić do specyficznego menu.



Instalacja przebiega w miarę szybko, na leciwym P4 z 1 GB RAM (Windows XP) proces przebiega w około 4 minuty, pierwsze podstawowe skanowanie trwa równie nieco ponad 5 minut. Tak więc cały proces nie zabiera zbyt wiele czasu. Na szybszym sprzęcie całość procesu (instalacja i pierwsze skanowanie) to czas grubo poniżej 10 minut. Po tym czasie pojawia się przejrzyste okienko (niestety wszech ogólna moda na kafelki dotarła już i tutaj), w którym możemy dokonać potrzebnych ustawień.



W trakcie działania Comodo na starszych komputerach nie zauważyłem zbytniego spowolnienia pracy komputera, a to się liczy zwłaszcza dla posiadaczy starszego sprzętu.



Podsumowując - dobre i skuteczne narzędzie, które nie dość, że skutecznie chroni komputery w mojej firmie to jeszcze jest bezpłatne - również w zastosowaniach komercyjnych.