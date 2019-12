29.04.2014 14:34 • Recenzja do wersji 33.0.0.0

Mam tą przeglądarkę od jakichś 3 lat i zawsze byłem z niej zadowolony, ale po tej ostatniej aktualizacji strasznie zamula. Zamiast polepszyć produkt, to dokładnie go skaszanili. Szczególnie muli na mapach, a wszczególności na Street View, zawsze chodziła elegancko, płynnie, a teraz to jakaś masakra. Jak można było spartolić tak dobrą przeglądarkę. Naprawdę wielka szkoda, jeśli sie to nie naprawi, pozostaje tylko przesiąść sie na inna przeglądarkę ...