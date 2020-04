07.07.2019 20:23 • Recenzja do wersji 12.0.0.6818

Moduł HIPS to jakaś porażka, po kilku minutach 16 aplikacji zablokowanych, OneDrive, Dropbox, LightShot, Deamon Tools Lite, etc. Więc klikam odblokuj (zablokowane przez) - Nie działa, bo po chwili znów blokada wskakuje, więc klikam ponownie odblokuj (dla wszystkich modułów) i znów po 3 minutach blokada, włączam tryb nauki, nic, klikam ponownie odblokuj i tak kilkanaście razy i nerwy. To samo tyczy się Firewalla, dodaję aplikację do wyjątków a ona nadal jest zablokowana, w pewnym momencie nawet rozłącza mi WiFi by znów się połączyć. Postanawiam odinstalować i o dziwo wszystko wraca do normy, wszystko działa jak należy. Należy wspomnieć, że moduł Update, też działa niepoprawnie, ponieważ bardzo często przekroczono limit czasu serwera i obok jakiegoś elementu na liście pojawia się błąd i trzeba klikać po kilka razy nim wszystko się uaktualni. Sama baza wirusów zajmuje 400 MB i tyle trzeba pobrać niestety, pozostaje mi tylko domniemać, że to jednorazowe, bo jak za każdym razem to klękajcie narody. Gwoli ścisłości Laptop jest kupiony w tym roku (Lenovo IdeaPad 320-15AST 15,6" A9-9420 - 4GB RAM - SSD 128 GB Dysk - Win10 Home)