jedyny plus iż jest darmowy

jedyny plus iż jest darmowy

28.01.2019 19:31 • Recenzja do wersji 11.0.0.6744

firewall który nic nie robi, zero reakcji i wyświetleń komunikatów mimo ustawień. Sam się konfiguruje w ramach instalki tak że wszystko puszcza jak leci. Dodatkowo przeglądarka Dragon to już totalna ściema ponieważ jedynie w miarę szybko wchodzi w pierwsza wpisaną przez nas stronę. Dalej już na tej stronie muli maksymalnie i wszystko na niej wiesza. Mało tego, potrafi zawieszać komputer. Po co więc ta przeglądarka?