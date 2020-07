Pobierz program

Company of Heroes 2 to strategia czasu rzeczywistego osadzona w realiach II wojny światowej. Grę stworzyła firma Relic Entertainment, która znana jest także z serii Warhammer 40,000: Dawn of War.

Dla jednego…

Kampania fabularna Company of Heroes 2 bazuje oczywiście na prawdziwych wydarzeniach. Podczas rozgrywki możemy wcielić się w radzieckiego dowódcę Armii Czerwonej walczącej o wyzwolenie okupowanej przez najeźdźców Mateczki Rosji. Kolejne zadania skonstruowano tak, by gracz musiał opracowywać rozmaite taktyki. Osiągnięcie wskazanych celów może być problematyczne nie tylko ze względu na obecność wrogich jednostek na mapie, ale także z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

… i wielu graczy!

Company of Heroes 2 to dla wielu fanów RTS-ów przede wszystkim tryb multiplayer. Gra oddaje do dyspozycji dwie armie na froncie wschodnim. Możemy opowiedzieć się po stronie Armii Czerwonej (Sowieci) i Wehrmachtu Ostheer (Niemcy), tocząc bitwy z innymi graczami za pośrednictwem internetu.

Warto dodać, że Company of Heroes 2 bazuje na Essence 3.0, a więc silniku, dzięki któremu gra prezentuje się lepiej od pierwszej odsłony cyklu. Autorzy zadbali nie tylko o lepszą jakość tekstur jednostek i obiektów na mapach, ale zaimplementowali także bardziej rozbudowany system destrukcji otoczenia.

Najważniejsze cechy:

strategia czasu rzeczywistego

akcja osadzona w realiach II wojny światowej

rozbudowany tryb dla jednego gracza

pełnoprawny multiplayer

klimatyczna oprawa audiowizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Company of Heroes 2: