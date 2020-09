ConEmu 200928

Pobi​erz program

ConEmu to zaawansowane narzędzie, które szczególnie docenią administratorzy systemowi oraz tak zwani power userzy, czyli użytkownicy zdecydowanie zaawansowani, którzy często potrzebują wykonywać rozmaite operacje za pośrednictwem konsoli poleceń.

Program ten modyfikuje wbudowany w system Windows wiersz poleceń, wyposażając go w wiele przydatnych funkcji, wśród których warto wymienić między innymi możliwość pracy w kartach, pełna obsługa konfigurowalnych skrótów klawiszowych, spora ilość opcji związanych z dostosowaniem czcionki, jej kroju, kolorów i ogólnej kolorystyki okna, czy też zaznaczanie całych bloków tekstu/poleceń. Program pozwala na zapis swoich ustawień w plikach XML, co pozwala na łatwe ich przenoszenie lub dzielenie się z innymi użytkownikami.

ConEmu dostępne jest w wersji portable oraz instalacyjnej, każda z nich zawiera zarówno 32, jak i 64-bitową wersję aplikacjii. Program możemy tak skonfigurować, aby każdy nowy wiersz poleceń był domyślnie uruchamiany z prawami administratora, czy też sprawić, aby to on był domyślnym terminalem dla aplikacji konsolowych. Liczba funkcji i opcji jest naprawdę duża, pozwalając na pełne dostosowanie do potrzeb użytkownika.