Construct 2 to narzędzie do tworzenia gier komputerowych, które nie wymaga znajomości języków programowania. Dzięki niemu przygotowujemy własną produkcję opartą na HTML 5, a następnie udostępnimy ją w internecie.

Chcesz tworzyć gry, a nie znasz Java i innych języków?

Jeśli szukasz aplikacji umożliwiającej łatwe i szybkie przygotowywanie gier komputerowych, to Construct powinien spełnić twoje oczekiwania. Narzędzie jest wyjątkowo proste w obsłudze, co sprawia, że idealnie nadaje się dla początkujących użytkowników. Niewykluczone, że po stworzeniu własnego tytułu w Construct będą oni chcieli pójść o krok dalej i nauczyć się języków programowania, by przygotować znacznie bardziej złożone gry niż takie, które można uruchomić za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych.

Porady dla nowicjuszy

Construct zawiera rozmaite samouczki, dzięki którym możemy stawiać pierwsze kroki w dziedzinie tworzenia gier. Warto dodać, że aplikacja pozwala na dzielenie się swoimi grami zarówno na PC (także przez Facebooka lub Chrome Web Store), jak i na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android.

