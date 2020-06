Pobierz program

Control to nowa gra studia odpowiedzialnego za serie Max Payne i Alan Wake, a także Quantum Break. Mowa oczywiście o firmie Remedy Entertainment, która ponownie stworzyła trzecioosobową przygodówkę akcji.

Zaatakowali nas!

Główną bohaterką Control jest Jesse Faden. To zupełnie nowa dyrektor tajnej agencji z Nowego Jorku, która musi poradzić sobie z nie lada zagrożeniem. Siedziba placówki została bowiem zaatakowana przez kosmiczne siły. Zadaniem protagonistki jest oczywiście rozprawienie się z najeźdźcami.

Fabuła!

Control posiada klasyczne założenia fabularne, niemniej autorzy duży nacisk położyli na opowiadaną historię. Jesse Faden regularnie szuka odpowiedzi na nurtujące ją pytania, starając się rzucić sporo światła nie tylko na wspomnianą kobietę, ale także sojuszników, których spotyka w trakcie przygody.

Nadprzyrodzone moce

Za pomocą futurystycznego pistoletu oraz wielu unikatowych zdolności w Control możemy pokonywać wrogów na różne sposoby. Główna bohaterka potrafi na przykład korzystać ze zdolności telekinezy, a co za tym idzie nic nie stoi na przeszkodzie, by rzucać w intruzów rozmaitymi przedmiotami. Przydatna okazuje się także lewitacja, bo to właśnie dzięki niej Jesse Faden dostanie się w pozornie niedostępne miejsca.

Realistyczna oprawa wizualna

Control to gra wysokobudżetowa, więc studio Remedy Entertainment zadbało o wysokiej jakości grafikę. W toku kampanii (tytuł nie posiada rozgrywki wieloosobowej) odwiedzamy starannie wykonane, bogate w detale lokacje.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji TPP

rozbudowana fabuła

angażująca walka

nadprzyrodzone umiejętności

zaawansowana grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Control: