Converseen 0.9.9.0

Converseen to nie tylko kolejne narzędzie pozwalające na konwersję i zmianę rozmiaru grafik rastrowych. Ten program to wieloplatformowy interfejs do bardzo cenionej biblioteki ImageMagick, z którą komunikuje się za pomocą API Magick++.

ImageMagick to biblioteka i zestaw narzędzi, dzięki którym z plikami graficznymi można zrobić praktycznie wszystko - zmienić format zapisu, rozmiar, stopień kompresji czy rozdzielczość. Podstawową zaletą ImageMagick jest jednak bardzo długa lista obsługiwanych formatów graficznych, na której znajdują się zarówno formaty popularne (JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP), jak i egzotyczne (YUV, MONO, IPL, AAI), a do tego możliwa jest również praca z plikami zapisanymi w formatach wektorowych i wydobywanie z obrazów tylko jednego kanału. Co ważne, biblioteka umożliwia również konwersję wielu formatów RAW aparatów cyfrowych.

Converseen to niezwykle prosty i lekki interfejs do narzędzi ImageMagick napisany z wykorzystaniem Qt4. Interfejs jest bardzo prosty w obsłudze, ale daje dostęp do wszystkich możliwości ImageMagick. Zatem z użyciem Converseen możliwe jest wykonanie operacji zmiany formatu, rozdzielczości i stopnia kompresji wszystkich obrazów wybranych z kolejki. Przy wybieraniu obrazów pomocny jest podgląd i warto zaznaczyć, że obrazy źródłowe nie muszą być w tym samym formacie. Po ustawieniu wszystkich parametrów wystarczy kliknąć w jeden przycisk i czekać.