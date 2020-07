Pobierz program

Cooking Simulator to – jak sam tytuł wskazuje – symulacja gotowania, w której gracz będzie mógł wcielić się w prawdziwego szefa kuchni i przygotowywać zamówione przez gości lokalu dania. Fabuła gry jest skromna, jednak genialnie dopracowany i zaawansowany silnik fizyczny jest prawdziwym powodem, dla którego warto sięgnąć po ten tytuł.

Ciężkie życie kucharza

Gracz, mając widok z pierwszej osoby, będzie musiał wykonywać narzucone przez grę misje. Liczy się czas i precyzja podczas przygotowywania potraw, bowiem sukces gracza zależeć będzie od opinii krytyków kulinarnych.

Gra zawiera kilkadziesiąt dań w menu i całą masę składników oraz niezbędnych sprzętów do przygotowania potraw. Blendery, miski, kuchenki, noże, piekarniki – wszystko, co tylko można sobie wymyślić pozostawiono graczowi do całkowicie samodzielnej obsługi.

Jeśli ktoś chciałby na początek zapoznać się z mechaniką gry, dostępna jest opcja treningowa, gdzie na spokojnie będzie można poznać się z kuchnią i zasadami, jakie obowiązują podczas przygotowania dań.

Wysiłki gracza będą wpływały na liczbę gwiazdek świadczących o renomie lokalu oraz odblokują nowe, coraz to wymyślniejsze przepisy. Zalewany winem stek, wieprzowina i zapiekane z cytryną ziemniaczki... wszystko będzie stanowiło nie lada wyzwanie.

Poza tym “poprawnym” sposobem grania, w Cooking Simulator jest oczywiście masa możliwości, aby "zakatować" fizykę gry. Jedyne, co ogranicza gracza w bawieniu się każdym, najmniejszym elementem będącym w zasięgu ręki, to jego wyobraźnia. Można między innymi podpalić kuchenne kartony i potem walczyć z pożarem za pomocą gaśnicy, ułożyć wieżę z blenderów, rzucać nożem do celu i wiele więcej.

Minimalne wymagania systemowe: