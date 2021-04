26.12.2015 13:22 • Recenzja do wersji 4.3.1

Testowałam ostatnio kilka wyszukiwarek plików (co najmniej 6) i ta była jedyną, która potrafi prezentować wyniki wyszukiwania obrazów w postaci miniatur, co dla mnie jest akurat bardzo przydatną funkcją. Była też jedyną, która nie jest gotowa do użycia tuż po instalacji, ponieważ musi najpierw zindeksować pliki, a indeksowanie to trwało straszliwie długo. Na szczęście można wykluczyć wybrane lokalizacje z tego procesu, jak również ustawić, by indeksowanie działało tylko podczas bezczynności użytkownika. Zresztą inne ustawienie u mnie uniemożliwiało jakąkolwiek pracę na komputerze.

Program ma mnóstwo kryteriów wyszukiwania, m.in. wg daty, rozmiaru, wymiarów obrazu (duży, mały, średni), lokalizacji (można wskazać konkretny folder i program ograniczy wyszukiwanie tylko do tego folderu i podfolderów), tytułu, albumu i wielu innych mniej lub bardziej przydatnych. Ku mojemu zaskoczeniu nie znalazłam tam jednak możliwości ograniczenia wyszukiwania tylko do folderów. Możemy szukać jedynie przeróżnych typów plików, co jest dla mnie sporą wadą. Nie da się także wykluczyć wybranych lokalizacji. Po określeniu parametrów wyszukiwania można je sobie zapisać na przyszłość, aby mieć np. inny zbiór parametrów na okazję wyszukiwania obrazów, inny dla muzyki, a jeszcze inny dla dokumentów. Program posiada sporo opcji, których nie znalazłam w innych wyszukiwarkach, a które w większości, jak dla mnie, akurat nie są przydatne, jednak dla kogoś mogą być zaletą. Jest to m.in. możliwość przeszukania historii przeglądarek internetowych (nie wiem, czy jeszcze jakiejś innej historii, nie sprawdzałam tego dokładnie), ulubionych, organizera (tu też nie jestem pewna o co chodzi, ponieważ nie posiadam żadnych organizerów). Jak już wcześniej wspominano jest możliwość przeszukiwania poczty, w tym załączników, ale podobno tylko w płatnej wersji programu (nie sprawdzałam, bo nie używam programu pocztowego).

Program można zminimalizować do zasobnika systemowego, niestety nie integruje się z powłoką systemu, w związku z czym nie możemy sobie np. przeszukać bieżącego folderu z jego poziomu. Nie wiem także, na czym ma polegać podana w opisie integracja z paskiem zadań, ponieważ nie udało mi się takowej opcji odnaleźć (w opcjach w ogóle nie mam widocznej na zrzutach zakładki "Integration" - ogólnie wygląd obecnej wersji trochę odbiega od tego, co widać na zrzutach i nie są to tylko różnice kosmetyczne). Wadą, oprócz długotrwałego indeksowania, jest także powolne uruchamianie się programu, zawieszanie przy dużej ilości wyników, brak polskiego menu oraz reklama wersji pro, która przesłania część opcji, jeśli wybrać więcej parametrów wyszukiwania.

Podsumowując może się spodobać komuś, kto ma specyficzne wymagania odnośnie wyszukiwania, na pewno dobrze sprawdza się jako wyszukiwarka obrazów (chociaż miniatury wczytują się równie długo jak w systemowym eksploratorze), ale ogólnie ma sporo wad, więc prawdopodobnie z niego zrezygnuję.

Program testowany na:

OS Windows 7 HP x64 SP1

RAM 4GB

procesor Intel Core i3