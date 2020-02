Pobierz p​rogram

CopyQ to darmowe i bardzo proste narzędzie usprawniające pracę z schowkiem systemowym. Daje ono możliwość przeglądania, zarządzania i edytowania wszystkich skopiowanych w systemie danych.

Aplikacja stanowi świetną alternatywę dla mechanizmu obsługi schowka systemowego w Windowsie. W odróżnieniu do niego daje dostęp nie tylko do ostatniego, ale również wcześniejszych komponentów (tekstu, grafiki, dowolnych plików) umieszczonych w schowku np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + C. Co więcej możliwe jest nie tyle monitorowanie, co również usuwanie, edytowanie, dodawanie do obiektów w schowku notatek lub wykonywanie określonych operacji (np. uruchomianie dowolnej aplikacji ze zdefiniowanymi parametrami).

CopyQ po uruchomieniu dostępne jest z poziomu zasobnika systemowego (tzw. tray'a) w postaci ikonki. Klikając na nią mamy możliwość podglądnięcia historii schowka systemowego, jego aktualnej zawartości lub wywołania okna programu. Warto wspomnieć również o wbudowanej wyszukiwarce, usprawniającej wyszukiwanie konkretnych danych w przypadku kiedy program działa w systemie od dłuższego czasu i przechowuje duże ilości danych.