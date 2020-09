CopyTrans Manager 1.203

25.10.2015 12:19 • Recenzja do wersji 1.027

Odkąd używam iPoda jako mobilnego odtwarzacza muzyki korzystam również z iTunes'a do wgrywania plików mp3 do urządzenia. Niby to wygoda, oficjalny program, powinien działać bez problemu. No i działał. Do dziś. Kolega podesłał mi linka do owego programu i tu zdziwienie...jest minimalistycznie, jest szybko, jest prosto, i co ważne - jest niezależnie.

W moim przypadku iTunes jest zainstalowany, nie usuwam go, być może wrócę do niego jak coś zacznie się dziać się z CopyTransem.

Póki co zostaję z CTM i każdemu kto używa iTunes'a polecam ten mały program ;)