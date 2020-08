Corax 3.67

P​obierz program

Corax to pakiet dla firm integrujący moduły pozwalające zarządzać m. in. sprzedażą, zakupami, magazynami, relacjami z klientami (CRM), usługami, produkcją, środkami trwałymi oraz obszarem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym. Dzięki wbudowanym analizom biznesowym daje dokładny wgląd w działalność firmy pomagając w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Jest również kompleksowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które swoją ofertę kierują na rynki zagraniczne. Posiada niezbędne rozwiązania pozwalające na pełną obsługę wielowalutowych transakcji handlowych oraz związanych z nimi obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

W skład pakietu wchodzi moduł rozszerzeń, który pozwala na indywidualne dostosowywanie pakietu do potrzeb firmy i poszczególnych użytkowników.

Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi (drukarki, kasy fiskalne), wagami elektronicznymi, czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych oraz kolektorami danych, a także ze sklepem internetowym Humansoft e-Sklep, platformę Humansoft B2B oraz Portalem Pracowniczym. Corax wyróżnia się przejrzystym, wygodnym w obsłudze interfejsem i jest oparty na bazie Microsoft SQL Server.

Moduły programu:

Sprzedaż i Magazyny – moduł główny

Wspomaga prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów, obsługę rozliczeń z klientami i dostawcami, zarządzanie gospodarką magazynową oraz zamówieniami własnymi i kontrahentów. Posiada wbudowane rozwiązania klasy CRM umożliwiające gromadzenie danych związanych z klientami i ich obsługą. Zawiera wiele sparametryzowanych gotowych do użycia analiz dotyczących rentowności produktów, stanów magazynowych, obrotów z klientami, płynności finansowej firmy oraz innych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Transakcje walutowe i zagraniczne

Moduł służy do obsługi transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich obligatoryjnych rozliczeń z US.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł do prowadzenia podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Bazuje na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach pochodzących z pakietu podstawowego. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności firmy.

Księga Handlowa

Moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia księgowanie dokumentów przeniesionych z pakietu podstawowego i innych modułów (Kadr i Płac i Środków Trwałych). Kontroluje wskazane do zaksięgowania dokumenty pod względem rachunkowym i bilansowym. Umożliwia generowanie sprawozdań księgowych, w tym m.in.: „Bilans”, Rachunk wyników”, „Rachunek Przepływu Pieniężnego – Cash Flow” oraz tworzy deklaracje PIT5 i CIT2.

Import wyciągów bankowych

Moduł pozwala importować wyciągi bankowe w PLN i walutach obcych z programu bankowego bezpośrednio do sytemu Corax. Wraz z wczytaniem do programu dokumentów BP i BW zostaje zaktualizowany stan rozrachunków.

e- Kontrola

Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

Środki Trwałe

Moduł służy do rejestracji środków trwałych, niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Pozwala na przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

Kadry i Płace

Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

e-Deklaracje

Pozwala przesyłać drogą elektroniczną deklaracje podatkowe PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł służy do pełnej obsługi i prowadzenia przez firmę Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie z wytycznymi Ustawy o PPK. Wymaga posiadania modułu kadrowo-placowego, w którym naliczane i odprowadzane są wpłaty pracowników i pracodawcy na PPK.

Delegacje

Moduł, który wspomaga firmę w zakresie rejestracji, obsługi i rozliczania delegacji krajowych. Pozwala na ewidencję wyjazdów służbowych i związanych z nimi kosztów. Na podstawie wprowadzonych danych program oblicza ilości przebytych kilometrów, koszty dojazdu oraz stawkę diety. Daje możliwość łatwego rozliczania delegacji z zaliczkami pobranymi na poczet wyjazdu służbowego

Usługi

Moduł służy do prowadzenia ewidencji usług związanych z naprawami gwarancyjnymi, pogwarancyjnymi, usług budowlanych, instalacyjnych oraz rejestracji związanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególnych ich etapów. Tworzy bilans zlecenia, czyli tzw. rachunek kosztów i przychodów zlecenia.

Kompletacja

Moduł wspomaga prowadzenie prostej produkcji oraz kompletowanie wyrobów. Pozwala na wyprodukowanie towarów pod konkretne zamówienie oraz realizację zleceń opartych o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Umożliwia tworzenie wyrobu za pomocą różnych receptur (każdy wyrób może posiadać wiele receptur). Automatycznie tworzy i drukuje zapotrzebowanie na surowce. Kontroluje stan realizacji zleceń produkcyjnych oraz pozwala analizować koszty i przychody związane z realizacją konkretnego zlecenia lub wyrobu.

Kontrola jakości

Moduł umożliwia pełną obsługę procesu polegającego na weryfikacji zgodności wybranych parametrów asortyment pod kątem spełnienia określonych norm oraz przechowywanie wyników pokontrolnych. Kontrolą jakości mogą być objęte dostawy surowców oraz przyjęcia na magazyn półproduktów i wyrobów gotowych.

EDI

Pozwala we współpracy z kontrahentami i jednostkami administracji publicznej wykorzystywać elektroniczną wymianę dokumentów, takich jak np. zamówienia, WZ czy faktury. Znajduje zastosowanie także we współpracy z sieciami handlowymi, które powszechnie stosują EDI, jak np. Real, Auchan, Carrefour, Tesco i Leroy Merlin.

Obsługa kurierów

Rozwiązanie dla firm, które w procesie realizacji zamówień sprzedaży korzystają z kuriera. Umożliwia współpracę z systemami firm kurierskich bez konieczności logowania się do witryny internetowej kuriera. Dzięki gotowej integracji, takie czynności jak wygenerowanie listu przewozowego, wydrukowanie etykiet na paczki, protokołu odbioru paczek czy też zamówienie kuriera odbywa się bezpośrednio z programu Corax.

Plany transakcji

Moduł za pomocą, którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.

System lojalnościowy

Moduł pozwala utworzyć w systemie program lojalnościowy oparty na naliczaniu i gromadzeniu punktów z wykorzystaniem kart elektronicznych.

Powiadomienia

Moduł, umożliwia tworzenie w programie Corax automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, okien pop-up oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, dostawców czy pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu zapewnia możliwość dopasowania tematyki i zakresu wysyłanych wiadomości do potrzeb każdej firmy.

Obsługa biur rachunkowych

Program Corax posiada niezbędne rozwiązania, które pozwolą biurom rachunkowym kompleksowo obsługiwać klientów i prowadzić usługi podatkowo-rachunkowe. Moduł do obsługi biur rachunkowych zapewnia im prowadzenie nieograniczonej liczby firm.

Środowisko rozszerzeń

Pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

