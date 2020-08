Pobierz​ program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

CorelCAD to program, którym firma Corel weszła na rynek oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo. CorelCAD w pełni obsługuje popularny w branży format DWG, i znajdziemy w nim wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne do projektowania dwu- i trójwymiarowego. Ponadto firma Corel wprowadziła kilka innowacyjnych funkcji, jak możliwość dołączenia do projektu notatek odręcznych i głosowych (dostępne tylko na Windows) oraz kompatybilność z CorelDRAW i Corel DESIGNER.

Obsługiwane formaty plików

Podstawową zaletą programu CorelCAD jest możliwość pracy z plikami zapisanymi w formacie DWG, zawierającymi zarówno plany dwuwymiarowe jak i trójwymiarowe modele. Format DWG jest natywnym formatem programu CorelCAD, ale program obsługuje również pliki DXF i DWF używane przez AutoCAD 2010 i nowsze. Dla zapewnienia kompatybilności ze starszym oprogramowaniem CorelCAD umożliwia zapis i odczyt formatów R12 DWG i DXF. W niektórych przypadkach możliwe jest również odtworzenie uszkodzonych plików DWG i DXF w różnych wersjach. Projekty można eksportować również do przenośnych formatów PDF i SVG, a dodatkowo dla wersji dla Windows tego programu stworzone zostały wtyczki umożliwiające eksport projektów dla programów CorelDRAW (CDR) i Corel DESIGNER (CDS).

Interfejs użytkownika

Środowisko pracy programu CorelCAD zostało przygotowane tak, aby użytkownicy innych programów do projektowania wspomaganego komputerowo mogli się w nim bez problemu odnaleźć. Znajdują się tu typowe dla tego typu programów narzędzia, linia komend obsługująca popularne aliasy poleceń, a układ pozycji menu i narzędzi na paskach sprawi, że każdy projektant poczuje się komfortowo. Ponadto pracę przyśpieszają kontekstowe menu skrótów wywoływane prawym przyciskiem myszy, oraz bardzo przydatna paleta właściwości. Paleta daje szybki dostęp do atrybutów encji, jak kolor i styl linii, oraz bardziej zaawansowanych, jak warstwa, na której znajduje się encja, czy szczegóły jej położenia. Konfiguracje interfejsu można zapisywać i przełączać się między nimi w czasie pracy. Ponadto możliwe jest tworzenie własnych aliasów do często używanych poleceń, co znacznie przyśpiesza pracę bardziej doświadczonych użytkowników.

Projektowanie 2D

Przy projektowaniu w dwóch wymiarach wysoka precyzję dopasowania obiektów zapewniają inteligentne narzędzia, jak przyciąganie encji, informacje o obiekcie pod kursorem oraz prowadnice. Aby ułatwić przesuwanie encji, w CorelCAD znalazły się uchwyty, które umożliwiają przesuwanie encji wzdłuż wybranej osi oraz wygodne skalowanie, duplikowanie i zmianę pozycji. Ciekawostką jest możliwość pracy w zdefiniowanym przez siebie układzie współrzędnych, co jest szczególnie pomocne, jeśli wygodniej będzie operować na osiach równoległych do płaszczyzn projektu.

Modelowanie 3D

Trójwymiarowe modele można oglądać na rzutniach lub w interaktywnym widoku trójwymiarowym, gdzie model można obracać w czasie rzeczywistym. Rzutnie można układać na jednym ekranie, aby model zaprezentować z boku, z góry, z przodu, z tyłu lub z dołu, oraz w rzucie izometrycznym w jednym z czterej kierunków. Model może być prezentowany w postaci cieniowanej lub jako pełny render. Do dyspozycji użytkownika jest biblioteka podstawowych brył (primitives), na których można wykonywać operacje logiczne (suma, różnica, część wspólna) aby modyfikować ich kształty. Bryły można również tworzyć z encji dwuwymiarowych poprzez wytłaczanie, zawijanie powierzchni wokół osi lub tworzenie rozciąganie ścian bryły między dwiema encjami dwuwymiarowymi. Modele można również importować i eksportować do plików w formacie ACIS (pliki SAT).

Rozszerzanie i automatyzacja

Użytkownicy CorelCAD na Windows mogą skorzystać z wtyczek dostępnych w sklepie elektronicznym Corela. Ponadto program posiada specjalny interfejs przeznaczony do automatyzacji zadań, który można oprogramować z LISPie lub Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA). Pozwala to na tworzenie nowych procedur oraz własnych wtyczek.