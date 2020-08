Pobi​erz program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

CorelDRAW Technical Suite 2020 jest kompletnym pakietem narzędzi do projektowania i dokumentacji technicznej z włączeniem złożonego rysunku technicznego.

W skład pakietu CorelDRAW Technical Suite obok narzędzia do rysunku technicznego - Corel DESIGNER 2020, wchodzi szereg aplikacji znanych także użytkownikom pakietu graficznego CorelDRAW Graphics Suite:CorelDRAW 2020, Corel PHOTO-PAINT 2020, Corel Power TRACE oraz Corel CAPTURE. A ponad to XVL Studio Corel Edition — wizualizacja i opracowywanie prac 3D, CorelDRAW.app™ — projektowanie ilustracji i grafiki wektorowej online w przeglądarce internetowej i AfterShot™ 3 HDR — edytor zdjęć w formacie RAW. Cały zestaw umożliwia nie tylko tworzenie technicznej specyfikacji projektu ale i przedstawienie go w atrakcyjnej formie, z szeregiem obrobionych komputerowo rysunków czy zdjęć.

Rdzenny program pakietu, Corel DESIGNER, pozwala na wygodną i efektywną pracę zarówno z dokumentami we własnym formacie jak i z przeszło 100 innymi uznanymi na rynku standardami m. in. SVG, CDR, AI, DWG i DXF, 3DS, VRML, U3D czy SketchUp.