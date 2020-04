Coronaclock Live wskaże, kiedy ktoś na świecie umrze na koronawirusa

Udostępnij:

Widzieliśmy już setki map rozwoju pandemii, ale aplikacja internetowa Coronaclock Live to coś innego. Szacuje częstotliwość zachorowań, zgonów i wyzdrowień.

Coronaclock Live jest dziełem amerykańskiego programisty nazwiskiem Chris Sands, a także polskiego lekarza dr. Marcina Kordasza, który na co dzień pracuje w Szwajcarii. Narzędzie, jak zdradzają twórcy, zostało napisane w języku PHP i wykorzystuje framework MK Ultra.

Dane o zachorowaniach, zgonach i wyzdrowieniach pobiera z bazy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), regularnie co 10 minut. Na ich podstawie wylicza i na bieżąco aktualizuje średnią dobową, co pozwala oszacować czas wystąpienia kolejnych zdarzeń. Może działać zarówno w ujęciu globalnym, jak i dla pojedynczych krajów. Jest wśród nich Polska.

Ponadto, apka udostępnia newsletter, który pozwala uzyskać dobowe statystyki na maila. Te z kolei pochodzą z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Jak już zostało wspomniane, jako że Coronaclock Live to aplikacja internetowa, nie jest wymagana żadna instalacja ani pobieranie jakichkolwiek plików na dysk komputera. Dostęp do narzędzia uzyskacie pod tym adresem.