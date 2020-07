Pobierz program

Craft The World jest grą strategiczną typu Sandbox. Producenci przedstawiają ją jako mieszankę Dungeon Keeper, Terraria i Dwarf Fortress. I ciężko się z tym nie zgodzić, rozgrywka jest bardzo rozbudowana, a w losowo generowanym świecie czeka na gracza masa ciekawych miejsc, ale i wielu groźnych przeciwników, którym nie na rękę jest jego obecność.

Otwarty świat i wiele wyzwań

Gra Craft The World składa się z wielu elementów. Po pierwsze jest to dowodzenie swoim krasnoludzkim ludem oraz zapewnienie zarówno sobie, jak i jemu bezpieczeństwa. Gracz musi więc wznieść potężną fortecę, która będzie nie do podbicia przez wrogie istoty. Z początku będzie miał do pomocy tylko jednego krasnoluda – dopiero z biegiem czasu i doświadczenia zdobędzie kolejnych.

Różne przedmioty w grze można znaleźć w rozsianych po świecie komnatach ze skarbami, ale większość z nich po prostu trzeba stworzyć. Będzie to możliwe dzięki systemowi receptur, który jest bardzo czytelny, a same receptury – łatwo dostępne.

Otwarty świat w Craft The World jest generowany losowo i zawiera różne poziomy w postaci wysp, odgraniczonych po bokach wodą, a od dołu lawą. Każdy poziom jest na swój sposób unikatowy, różni się temperaturą, terenem, roślinnością oraz zamieszkującymi go stworzeniami.

Swoją fortecę gracz będzie musiał budować sam. Zacznie od zwykłego domu z niewielkimi pomieszczeniami i z czasem rozbuduje go do ogromnych rozmiarów. Zagrożenie stanowić będą nacierające falami potwory. Aby je powstrzymać niezbędne będą grube mury, liczne pułapki, sekretne przejścia czy wieże strażnicze.

Postać gracza ma wyjątkowe zdolności, których nie posiada żaden z krasnoludów. Dzięki magii będzie mógł wpływać na swój lud i pomagać mu w walce z nieprzyjacielem, oświetlić sobie drogę w ciemnościach, przywołać deszcz, przyspieszyć wzrost roślin i odnajdywać przydatne zasoby oraz ukryte pod ziemią pomieszczenia.

Minimalne wymagania systemowe:

Procesor: 2.0 GHz Dual Core

Pamięć RAM: 1 GB

DirectX: Wersja 9.0

Miejsce na dysku: 200 MB