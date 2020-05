Pobierz pro​gram

CrossFTP to darmowy klient FTP, Amazon S3, Amazon Glacier i Google Storage dla systemów operacyjnych z rodziny Windows, Mac oraz Linux.

Narzędzie charakteryzuje się nieskomplikowanym interfejsem użytkownika i przejrzystym ekranem, podzielonym na cztery części, w których możemy przeglądać zawartość serwera oraz plików lokalnych, jak również zapoznać się z postępem transferowanych dokumentów, multimediów, itp. Jeśli zechcemy, o zakończeniu danego procesu zostaniemy poinformowani stosownym motywem dźwiękowym. Warto również dodać, że wszystkie dane wprowadzane do pamięci CrossFTP są szyfrowane, więc nie trzeba obawiać się o to, że uzyskają do nich dostęp niepowołani użytkownicy.

CrossFTP umożliwia łączenie się z wieloma serwerami jednocześnie (każda sesja uruchomiona jest w oddzielnej zakładce), a także pozwala na bezproblemowe transferowanie plików (metoda przeciągnij i upuść) oraz kompresowanie, rozpakowywanie i przeglądanie archiwów. Program oferuje także funkcję automatycznego przywracania połączeń, zawiera wyszukiwarkę plików lokalnych i internetowych, opcję filtrowania plików, edytowania i podglądania danych, a także umieszczania wybranych treści w sekcji ulubione.

