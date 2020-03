Pobierz program

Crossout to gra MMO osadzona w postapokaliptycznym świecie. Tytuł wykorzystuje model biznesowy free-to-play, więc można go pobrać za darmo, ale należy liczyć się z obecnością mikropłatności.

Nowa propozycja twórców War Thunder

Crossout oferuje możliwość stworzenia własnej unikatowej maszyny za pomocą dziesiątek wymiennych części. Wszystko po to, by takim wehikułem ruszyć do walki z prawdziwymi graczami w trybie PvP, który stanowi esencję rozgrywki w grze autorstwa studia Targem Games. Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze fakt, że często przygotowanie się do starcia ma tak samo duże znaczenie, jak bitwa, więc na konstruowaniu swoich pojazdów spędzimy naprawdę mnóstwo czasu.

Autorzy gry Crossout opracowali zaawansowany system destrukcji otoczenia, który sprawia, że niszcząc dane części maszyny przeciwnika zmuszamy go do opracowania nowej taktyki. Niesprawny pojazd kontroluje się zupełnie inaczej, o czym musimy pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy to my zostaniemy zaatakowani przez nieprzyjaciela.

Bogaty arsenał

Crossout oddaje do dyspozycji wiele zróżnicowanych typów broni. Dostępne są piły łańcuchowe, wiertarki, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet, latające drony i wiele, wiele innych. Mamy więc ogromne pole manewru w zakresie dostosowywania swojego pojazdu, na którym zamontujemy wybrane przez siebie śmiercionośne narzędzia. Nic tylko się bawić! Aha, możemy też tworzyć własne części do pojazdów, a następnie wystawiać je na sprzedaż w grze.

Najważniejsze cechy:

gra akcji w konwencji MMO od twórców War Thunder

stwórz własną maszynę i ruszaj do boju

dziesiątki wymiennych części do wyboru

zaawansowana destrukcja otoczenia

mnóstwo rodzajów broni

za darmo (mikropłatności)

Minimalne wymagania sprzętowe Crossout: