Crusader Kings II: Mroczne Wieki to rozbudowana i skomplikowana gra strategiczna wyprodukowana przez znane fanom gatunku Paradox Interactive, które ma na swoim koncie także inne produkcje tego typu, w tym serię Europa Universalis.

Przez wieki, mroczne wieki…

Swoją przygodę z Crusader Kings II: Mroczne Wieki możemy rozpocząć w dowolnym momencie między 1066 a 1337 rokiem i kontynuować aż do 1453 roku. Wybieramy chrześcijańskiego lorda i staramy się zrobić wszystko, by jego dynastia przetrwała na przestrzeni setek lat. Oznacza to, że musimy umiejętnie zarządzać swoim państwem, mając na uwadze nie tylko obecną sytuację, ale to, co może wydarzyć się w przyszłości, kiedy na tronie zasiądą nowi władcy.

Graj sam lub z innymi

Crusader Kings II: Mroczne Wieki zawiera nie tylko kampanię fabularną dla jednego gracza, w której stawiamy czoła wyłącznie przeciwnikom sterowanym przez sztuczną inteligencję. Zaimplementowany w grze sieciowy tryb multiplayer umożliwia rywalizację z maksymalnie 31 użytkownikami z całego świata.

Za trudne? Przeczytaj!

Warto dodać, że jeśli gra Crusader Kings II: Mroczne Wieki okaże się dla nas wymagająca, to powinniśmy zainteresować się… Crusader Kings III, bowiem autorzy udostępnili „w trójce” liczne udogodnienia dla nowych graczy, którzy chcieliby spróbować swoich sił, ale brakuje im doświadczenia w takich strategiach.

Najważniejsze cechy:

rozbudowana strategia od twórców serii Europa Universalis

rozgrywka na przestrzeni stuleci

tryb dla jednego gracza i sieciowy multiplayer dla 32 osób

różne sposoby na osiągnięcie wyznaczonych celów (nie tylko walka, ale i dyplomacja)

klimatyczna oprawa audiowizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Crusader Kings II: Mroczne Wieki: