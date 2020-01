Pobierz progra​m

CryptBox to aplikacja przeznaczona do ochrony poufnych danych zgromadzonych na komputerze.

Program pozwala użytkownikowi tworzyć tzw. sejfy, w których przechowywać możemy ważne dokumenty, zdjęcia, multimedia itp. Każdy ze stworzonych sejfów dysponować może dowolną, wskazaną podczas jego tworzenia, przestrzenią dyskową, a za jego zabezpieczenie odpowiada popularny algorytm szyfrujący AES-128 lub AES-256 (dostępny jedynie po wykupieniu licencji). CryptBox oferuje kilka ciekawych sposobów zabezpieczania danych. Poza standardowym hasłem wpisywanym na klawiaturze, możliwe jest także wprowadzanie hasła poprzez klikanie myszką w wyświetlane obrazki oraz wygenerowanie klucza, który odblokowywał będzie dostęp do zaszyfrowanych danych po podłączeniu do komputera pendrive'a lub iPoda.

Dane dodawane mogą być do sejfu na jeden z dwóch sposobów - poprzez wbudowany w CryptBoksie menedżer transferu lub bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows. Z wszystkich sejfów po ich odblokowaniu korzystać można w identyczny sposób jak ma to miejsce w przypadku standardowych partycji i dysków w systemie. Poza wspomnianymi możliwościami narzędzie daje również możliwość konwertowania zwykłych folderów do postaci wspomnianych sejfów, szyfrowania całych dysków, a także tworzenia sejfów z aplikacjami, które uruchomić można bez potrzeby ich instalacji na dowolnym komputerze i które to nie zostawią na nim żadnych śladów po ich wykorzystaniu. CryptBox dysponuje także narzędziem do bezpiecznego i bezpowrotnego kasowania danych oraz funkcją MemoryProtect, która uniemożliwia szkodliwemu oprogramowaniu wykradanie wprowadzanych przez użytkownika haseł - przed zapisaniem w pamięci RAM i w trakcie ich wprowadzania są one szyfrowane.

CryptBox wyposażony został w bardzo przyjazny i intuicyjny, ale niestety niedostępny w polskiej wersji językowej interfejs graficzny. Na każdym etapie towarzyszą nam proste kreatory, które krok po kroku przeprowadzają nas przez operacje tworzenia, konwertowania sejfów itp.