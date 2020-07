Pobierz program

Crysis 3 to strzelanka pierwszoosobowa. Należy ona do popularnej serii autorstwa studia Crytek, która zasłynęła ze względu na fenomenalną (jak na swoje czasy) grafikę. Dlaczego akurat Crysis? Crysis 3 nie oszałamia już tak pod względem oprawy wizualnej, jak robiła to pierwsza odsłona cyklu, która – kolokwialnie i w przenośni rzecz ujmując – paliła karty graficznej, niemniej „trójka” wciąż prezentuje się naprawdę dobrze. Szczególnie okazale wyglądają bogate w detale lokacje, choć złego słowa nie można powiedzieć także o modelach postaci.

Fabuła

W grze Crysis 3 trafiamy do 2047 roku. Ponownie zakładamy futurystyczny nanokombinezon, by jako Prorok, a więc bohater znany z poprzednich części, ponownie zmierzyć się z korporacją Cell. Ruszając do boju przeciwko rasie obcych o nazwie Ceph przemierzamy lokacje wchodzące w skład mikroświata umieszczonego pod kopułą, jaką Cell umieściło na terenie Nowego Jorku.

Rozgrywka

Crysis 3 skupia się na pokonywaniu kolejnych wrogów. Do naszej dyspozycji oddano różne typy broni palnej, w tym oczywiście karabiny maszynowe czy pistolety, ale – co ciekawe – w arsenale protagonisty znajdziemy także łuk bloczkowy. Nie otrzymujemy tu żadnych skomplikowanych fragmentów wymagających znalezienia rozwiązania jakiejś zagadki, w efekcie czego Crysis 3 będzie świetną propozycją dla tych, którzy szukają wyłącznie czegoś przy czym mogliby się odstresować po ciężkim dniu.

Tryby zabawy

Poza trybem dla jednego gracza w Crysis 3 otrzymujemy także dostęp do trybu multiplayer. Z innymi użytkownikami zmierzymy się wyłącznie za pośrednictwem internetu, bowiem twórcy nie przewidzieli ani opcji lokalnej rywalizacji, ani współpracy.

Najważniejsze cechy:

strzelanka FPP w futurystycznym świecie

rozbudowana kampania dla jednego gracza

sieciowy multiplayer

dodatkowe umiejętności zapewnione przez nanokombinezon

wysokiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Crysis 3: