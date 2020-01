03.08.2017 23:20 • Recenzja do wersji 7.1.0

Fakt, trzeba być uważnym, żeby nie doinstalował się szkodliwy komponent.

Fakt, pokazuje nazwę dysku, jego health i temperaturę.

Dla mnie okazał się mało przydatny wykrywając błędy logiczne na dysku. Program nie wykrywa, gdzie te błędy się znajdują. Nawet nie dysponuje skanem oddzielnych partycji.

W hdtune pełny error scan pokazuje likalizację errorów, czyli z PPM mamy we właściwościach - który to sektor.

Przed wyrzuceniem dysku trzy prawie lata temu ochroniło mnie to, że błędy logiczne były na przestrzeni 11GB. Dokładnie 12GB z ponad trzystoma errorami - po prostu usunąłem. Jest teraz miejsce nieprzydzielone, a trzeci rok instalowałem system, tworzyłem partycje zostawiając te nieprzydzielone miejsce. Trzeci rok, używam dysku i chodzi idealnie. Na forum radzono mi zmienić, wyrzucić dysk, a on ma już 40 000 godzin przechodzonych i śmiga.

To samo, co pokazuje crystaldiskinfo, jest o opcjach defragglera, czy hdtune. Ale niewiele można bazować na wskazaniach ogólnych.