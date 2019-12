Pobierz p​rogram

CrystalDiskMark to niewielki benchmark do testowania wydajności dysków twardych, który na podstawie testów sekwencyjnych i losowych operacji zapisu\odczytu danych na nośniku potrafi dokonać pomiaru jego prędkości.

Z poziomu narzędzia możemy dokonywać prostej konfiguracji przeprowadzanych testów. Do dyspozycji użytkownika pozostają funkcje pozwalające określić liczbę powtórzeń każdego z testów (od 1 do 9), rozmiar próbki danych (od 50 do 4000 MB) oraz dysk, który poddany zostanie badaniom. Po zakończeniu testów dane prezentowane są w czytelnej tabeli wraz z niewielkimi wykresami. Raport może zostać skopiowany, a następnie zapisany na dysku w dowolnej formie, np. w postaci pliku tekstowego.

CrystalDiskMark wyposażony został w skromny, ale bardzo przyjazny interfejs użytkownika, dostępny w wielu wersjach językowych (w tym także polskiej). Dodatkowo wspiera on obsługę motywów graficznych.