Cube World to gra dla fanów Minecrafta. Otwarty świat, swoboda działania i wokselowa grafika sprawiają, że tytuł powinien zainteresować osoby, które wcześniej spędziły mnóstwo czasu w produkcji studia Mojang.

Nieskończone możliwości

Cube World zostało skonstruowane tak, by gracz nie miał z góry wyznaczonego celu. Odkrywanie kolejnych losowo generowanych lokacji, poznawanie rozmaitych bohaterów, eksplorowanie różnych budynków, walka z przeciwnikami…

Wszystko to, a nawet jeszcze więcej znajdziemy właśnie w tej grze, której autorzy inspirowali się nie tylko Minecraftem. Widać, że wzorowali się również na takich hitach, jak World of Warcraft, The Legend of Zelda czy nawet Diablo. Choć mimo wszystko Cube World to gra skierowana głównie do młodszych użytkowników.

Kim chcesz być?

Cube World pozwala wcielić się w wojownika, łotrzyka, maga lub złodzieja. Każda klasa postaci oferuje zgoła odmienny przebieg rozgrywki. Wojownik atakuje w zwarciu, łotrzyk stara się przechytrzyć wroga, tak samo zresztą, jak złodziej, natomiast mag korzysta z potężnych zaklęć.

System craftingu

Jak w wielu innych grach tego typu, również w Cube World możemy pozyskiwać przedmioty, a następnie wytwarzać rozmaite elementy wyposażenia. Tworzymy nowe rodzaje broni, zbroje, mikstury i nie tylko. Z czasem odblokowujemy bardziej zaawansowane receptury, które wymagają zdobycia rzadkich materiałów.

Najważniejsze cechy: