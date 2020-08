Pobierz program

Cuisine Royale to gra dla fanów PUBG i Fortnite, a więc przedstawicieli niesamowicie popularnego gatunku battle-royale. Jest to multiplayerowa strzelanka, w której wygrywa ten, kto jako ostatni utrzyma się przy życiu.

O co tu chodzi?

Na wstępie warto zaznaczyć, że Cuisine Royale oferuje zarówno widok z perspektywy trzeciej, jak i pierwszej osoby. W odróżnieniu od wspomnianego już między innymi Playerunknown’s Battlegrounds, w którym na mapę trafia 100 graczy, tutaj rozgrywka jest nieco bardziej kameralna, bo w jednym meczu uczestniczy „raptem” 30 śmiałków. Zadaniem każdego z nich jest nie tylko pokonanie rywali, ale i przetrwanie.

Cuisine Royale jest shooterem, ale nie oznacza to, że w ekwipunku znajdziemy jedynie wiernie odwzorowaną broń palną. Śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z humorystyczną produkcją, gdyż autorzy oddają do naszej dyspozycji garnki, durszlaki oraz inne akcesoria kuchenne pozwalające zrobić krzywdę przeciwnikom.

Co ciekawe, w Cuisine Royale możemy rysować specjalne znaki lub też przeprowadzać starożytne rytuały (odblokowujemy je na różnych etapach rozgrywki), by leczyć sojuszników, spowalniać przeciwników, zastawiać pułapki na niczego niespodziewających się intruzów, a nawet przywoływać… zombie!

Najważniejsze cechy:

strzelanka multiplayer w stylu PUBG i Fortnite

widok z perspektywy trzeciej lub pierwszej osoby

30 graczy na jednej mapie

wygrywa ten, kto utrzyma się przy życiu jako ostatni

różnorodne typy broni

trójwymiarowa grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Cuisine Royale: