Cupra Ateca Limited Edition: Kamera 360 stopni z 3D, monitor jazdy i profile

W takich samochodach jak Cupra Ateca Limited Edition liczy się przyjemność z jazdy, a cała reszta to tylko gra pozorów. Mimo wszystko model Ateca to auto rodzinne i liczy się również komfort na co dzień. Do tego służy między innymi niezła kamera 360 stopni z trybem 3D, do zabawy z kolei oddelegowano m.in. monitor jazdy oraz tryby jazdy z możliwością konfiguracji.

Kamera 360 stopni z trybem 3D

Kamery w układzie 360 stopni nie są nowością w tym segmencie, ale nie dość, że tryb 3D jest dość rzadko spotykany, to na dodatek wielu producentów ma problem z jakością takiego rozwiązania. Niektórzy w ogóle nie są w stanie stworzyć dobrego widoku 360 stopni, stosują dziwne zabiegi symulujące taki widok (np. w modelach z grupy PSA), nie mówiąc już o możliwości dostosowania widoku do potrzeb kierowcy.

Fakt, w modelu Cupra Ateca rozdzielczość generowanego przez kamery obrazu nie jest wybitna i daleko jej do jakości stosowanej np. w Audi, ale mówimy tu o zupełnie innej klasie pojazdu. Mimo to obraz jest czytelny i dość ostry, choć brakuje wielu szczegółów. Możliwość sterowania widokiem w trybie 3D być może nie przyda się w wielu przypadkach, ale jeśli będziemy starali się wjechać w ciasne miejsce parkingowe lub zechcemy sprawdzić, jak daleko jesteśmy od krawężnika, z pewnością taka funkcja nam w tym pomoże. Tym bardziej, że auto posiada 20-calowe felgi z rantem, który jest niemal zlicowany z oponą, zatem margines błędu podczas parkowania praktycznie nie istnieje.

Monitor jazdy i profil indywidualny

Cupra Ateca to bez wątpienia auto nacechowane sportem. Jasne, jest dość przestronne, ma spory bagażnik i może służyć jako auto rodzinne, ale jeśli kierowca będzie miał taką ochotę, może zabrać je na tor i trochę poszaleć. Szczerze mówiąc nie wiem ile z tych aut kiedykolwiek widziało tor, ale jeśli ktoś będzie miał taką chęć, może przy okazji skorzystać z ciekawego monitora jazdy, który na bieżąco zbiera informacje o aktualnie generowanej przez silnik mocy, ciśnieniu doładowania, temperaturze oleju, przeciążeniach itp.

Nie tylko na torze, ale również podczas codziennej eksploatacji przydatne mogą być tryby jazdy, w szczególności personalizowany tryb indywidualny. Pozwala on ustawić takie aspekty, jak tryb pracy zawieszenia, skrzyni biegów, układu wspomagania kierownicy, tryb pracy silnika, klimatyzacji, aktywnego tempomatu itp. Możemy zatem ustawić nieco sztywniejsze zawieszenie, komfortowy układ kierownicy i nieco bardziej agresywną pracę aktywnego tempomatu. Nie jest to tak mocno rozwinięte jak w modelu Hyundai i30 Fastback N, ale Cupra Ateca nie ma aż tak wygórowanych aspiracji sportowych.

Podsumowanie

Cupra Ateca to koszt co najmniej 202 000 złotych. To może wydawać się dużo jak za auto tej klasy, które co prawda dopiero co przeszło lifting, ale dość znacząco odbiega stylistycznie od najbliższych konkurentów, szczególnie we wnętrzu. Sęk w tym, że na rynku niewielu jest konkurentów z 300-konnymi silnikami, napędem na cztery koła i takimi osiągami. Chyba największym zagrożeniem jest… inna Cupra. Model Formentor z 310-konną jednostką. Na dodatek – w niższej cenie.