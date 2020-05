02.04.2015 18:31 • Recenzja do wersji 5.0.14.7

Program godny polecenia Serwery premium są szybki, mało opcji konfiguracyjnych, ale są opcje ważne, jak ustanawianie połączenia UDP lub TCP, korzystanie z DNS-ów producenta programu, testowanie wesji beta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, naprawa wirtualnej karty sieciowej. Bardzo duża wada to jakiś błędny certyfikat. Po włączeniu funkcji Anti Fingerprinting instalujemy w systemie certyfikat. Nie wiem dlaczego, ale ja jak wchodzę na zaszyfrowane strony HTTPS, to Cyberfox pokazuje mi błędny certyfikat i kończy się błędem. Nie wiem o co kaman, ale nie używam tego. Najważniejsze, że mam inne IP. Warto wspomnieć, że niektóre serwery, np. USA, Japonia, Hong Kong mają zablokowane pobieranie torrentów, co wynika pewnie z DMCA. Dużo państw i serwerów premium- napewno ktoś znajdzie coś dla siebie. :-) Na uwagę zasługuje też logowanie bez adresu e-mail. Jeśli zapomnimy hasło, można je odzyskać jedynie przez klucz produktu lub specjalny kod PUK. Bez nich nie możliwości odzyskania hasła.