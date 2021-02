Pobierz program

CyberLink PhotoDirector to profesjonalne narzędzie do katalogowania i zaawansowanej obróbki zdjęć cyfrowych kierowane zarówno do początkujących, jak również doświadczonych fotografów oraz grafików. Wspiera ono użytkownika na każdym etapie pracy z fotografią, począwszy od importu zdjęć z aparatu, ich modyfikacji, selekcjonowania, a kończąc na wydruku czy prezentacji fotografii w formie pokazu slajdów.

CyberLink PhotoDirector to doskonała alternatywa dla bardzo popularnego wśród użytkowników programu Lightroom, która nie odbiega znacząco od jego funkcjonalności (a w niektórych przypadkach przewyższająca go) i jest nieco tańsza niż produkt Adobe. Program wyposażony został w przyjazny interfejs graficzny, oferujący na pierwszym planie jedynie najważniejsze funkcje w danym trybie pracy. Na uwagę zasługuje możliwość wygodnej zmiany widoku zdjęć niezależnie od etapu obróbki, jak również obserwowania w czasie rzeczywistym zmian w stosunku do oryginalnej wersji zdjęcia.

Oprogramowanie wyposażone zostało w szereg bardzo przydatnych funkcji nie tyle do samej obróbki fotografii, co również do jej katalogowania czy prezentacji efektu wyjściowego naszej pracy w postaci pokazu slajdów. Doskonale radzi sobie ono z obsługą bibliotek skupiających tysiące zdjęć, a dzięki obsłudze tagów czy oznaczeń twarzy łatwo wyszukamy w nich te, na których uwieczniona została wybrana osoba. Kolejne funkcje CyberLink PhotoDirector dotyczą obróbki zaimportowanych z aparatu lub innego źródła fotografii. Obejmują one opcje, pozwalające wygodnie zmieniać wartości ekspozycji, temperatury i odcieni kolorów, aberacji chromatycznej i wielu innych. Z ich pomocą bardzo łatwo np. usuniemy cienie z niedoświetlonych obiektów, wyostrzymy obraz czy też zniwelujemy szumy.

Jedną z funkcji, która odróżnia CyberLink PhotoDirector od innych narzędzi do edycji zdjęć cyfrowych jest możliwość tworzenia efektu HDR, który wyostrza obraz, sprawia, że jest on bardziej szczegółowy, a kolory na nim są żywsze i bardziej wyraziste. Ciekawą opcją jest również Spot Remover do usuwania ze zdjęć drobinek kurzu czy przebarwień, Body Shaper, umożliwiająca modyfikowanie konturu sylwetki osoby na fotografii, a także Removal Content-Aware, z pomocą której usuniemy ze zdjęcia niechciane obiekty.

CyberLink PhotoDirector pozwala na pracę z grafiką w większości najpopularniejszych formatów. Obsługiwane są także pliki RAW tworzone przez lustrzanki cyfrowe: TIF, CR2, CRW, MRW, JPG, MDC, 3FR, FFF, NEF, NRW, RAW, IA, ORF, ERF, RW2, RAF, PEF, DNG, KDC, DCR, SRW, MOS, X3F, RWL, ARW, SRF, SR2 i MEF. Narzędzie korzysta z licencji firm Canon oraz Nicon, co zapewnia najwyższą jakość przetwarzania plików RAW.

