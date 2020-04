19.02.2015 21:18 • Recenzja do wersji 14.0.4412.58

Kupiłem wersję Ultra programu i powiem, że jest godny polecenia. Program odtwarza bez problemu wiele plików wideo, w tym MKV oraz Blu-Ray i DVD. Program potrafi odtwarzać filmy z Youtube, Vimeo oraz pozwala przeglądać filmy i zdjęcia z Facebooka. Mnogoś opcji pozwala dostosować program do własnych potrzeb. Jedyny minus jaki jest w ustawieniach programu to funkcje poprawiające obraz TrueTheatre. Po ustawieniu zżera mi 30-40% mocy procesora i niestety, ale najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie na wsparcie karty graficznej, aniżeli oprogramowania. Kolejny minus, to niestety brak polskiego języka programu, gdzie we wczesniejszych wersjach był on dostępny. Sugestia zgłoszona już przeze mnie do producenta o wsparcie dla języka polskiego w przyszłych aktualizacjach programu. Kolejna rzecz to, że po podłączeniu się do DLNA można np. oglądać filmy z tableta w programie PowerDVD 14 przez stworzenie stremingu przy pomocy WiFi, tylko trzeba mieć zainstalowany i aktywowany na tablecie program PowerDVD Remote. Ostatnia wazna rzecz to, że producent ostatnio dał bardzo dużą promocję 55% uspustu na produkt PowerDVD 14 Ultra, w tym za darmo dostałem Media Espresso, PowerDVD Remote oraz roczną, darmową subskrypcję PowerDVD Cloud z 10 GB powierzchni chmury. Polecam ten program, a raczej kombajn multimedialny.