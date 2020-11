Pobierz program

PowerDirector 16 to najnowsza wersja programu przeznaczonego do nieliniowej edycji wideo. Aplikacja potrafi zrobić użytek z pamięci operacyjnej powyżej 4 GB oferując wsparcie dla platformy 64-bitowej.

Jedną z najważniejszych opcji oferowanych przez programy do tworzenia wideo jest umiejętność zarządzania zasobami systemowymi przeznaczonymi do renderowania projektów. PowerDirector oferuje szereg udoskonaleń pozwalających przetwarzać dane szybciej i efektowniej niż to miało miejsce w poprzedniej generacji aplikacji. Program potrafi wykorzystać moc obliczeniową procesorów kart graficznych (Intel, AMD i NVIDIA) oraz oferuje możliwość renderowania poszczególnych elementów wideo (ścieżka audio, efekty specjalne, emitery cząsteczek itp.) na osobnych rdzeniach.

Do najciekawszych opcji oferowanych przez PowerDirector zaliczyć należy możliwość wykorzystania do 100 ścieżek audio i wideo na linii czasu, funkcje polepszania jakości filmów SD (wyostrzanie obrazu, usuwanie szumów), możliwość stabilizacji obrazu i tworzenia efektów slowmotion. Gotowe projekty można zrenderować i wysłać bezpośrednio do serwisów społecznościowych Facebook i YouTube lub nagrać na dyski DVD, CD, Blu-ray.

Producent wyposażył dodatkowo program w kreator Magic Movie Wizard umożliwiający tworzenie ciekawych filmów wykorzystując gotowe szablony. Ponadto aplikacja sprawdzi się przy tworzeniu menu dla płyt DVD i tworzenia efektów zdjęcie w zdjęciu (picture-in-picture - PiP).

Uwaga!