Cyberpunk 2077 to RPG akcji od twórców serii Wiedźmin. Tym razem studio CD Projekt RED stworzyło produkcję z akcją osadzoną w świecie wykreowanym przez Mike’a Pondsmitha na potrzeby papierowej gry fabularnej Cyberpunk 2020.

Fabuła

W grze Cyberpunk 2077 przenosimy się do Night City, czyli ogromnego miasta przyszłości, które możemy swobodnie eksplorować. Główny bohater nazywa się V, a jego zadaniem jest pozyskanie klucza do nieśmiertelności, czyli unikatowego implantu. Nie będzie to jednak łatwa misja, bowiem wspomniana metropolia jest miejscem, którego mieszkańcy nie cofną się przed niczym, by realizować swoje cele.

Rozgrywka

V jest cyberpunkiem, wolnym strzelcem, który za pomocą rozbudowanego arsenału musi rozprawiać się z rozmaitymi przeciwnikami. Cyberpunk 2077 nie wymaga jednak wyłącznie korzystania z broni palnej, bo poszczególne zadania da się rozwiązać na kilka różnych sposobów, na przykład eliminując wrogów bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Nieliniowość objawia się także w innym aspekcie kampanii – w toku rozgrywki podejmujemy decyzje, które wpływają na dalszy ciąg wydarzeń.

System rozwoju postaci w Cyberpunk 2077 umożliwia zdobywanie punktów doświadczenia (awansowanie na kolejne poziomy) i punktów reputacji (odblokowywanie nowych zleceniodawców i sprzedawców dysponujących lepszym towarem). Istnieje również opcja pozyskiwania klasycznych zdolności dla żołnierza, hakera i technika oraz specjalnych wszczepów, dzięki którym zwiększymy możliwości bojowe V.

Grafika

Cyberpunk 2077 oferuje w pełni trójwymiarową, wysokiej jakości oprawę wizualną. Za jej generowanie odpowiedzialny jest RED Engine, czyli silnik znany z Wiedźmina 3, który na potrzeby nowej gry studia CD Projekt RED został odpowiednio zmodyfikowany.

Najważniejsze cechy: