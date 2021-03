Cyberpunk 2077 zaorał całą giełdę. Brawo, CD Projekt

Udostępnij:

Inwestorzy raczej nie są przekonani co do najbliższych miesięcy spółki CD Projekt. Zapowiedzi zmian Cyberpunk 2077 nie uspokajają - tak złego kursu nie było od ponad dwóch lat.

W najbardziej kryzysowym momencie dla spółki, za jedną akcję CD Projekt trzeba było zapłacić 182 zł. Ostatni raz taka "promocja" - rzecz jasna z punktu widzenia kupujących, a nie tych, co akcje już mają - przytrafiła się w marcu 2019 roku. Obecnie cena akcji wynosi 193,30 zł.

Najgorszy wynik @CDPROJEKTRED od ponad 2 lat. Jestem ciekaw, skąd taki pesymizm u inwestorów.



Obstawiałbym totalny brak przedstawienia wizji na multiplayer, m. in. o tym pisze dziś na @Polygamia Pan @PawelHekman



--> https://t.co/jTcJAt3cnR

Co wywołało mały krach? Być może inwestorów zaniepokoił fakt, że autorzy Cyberpunk 2077 nie pochwalili się wynikami sprzedaży. Najprawdopodobniej te oraz przychody poznamy podczas podsumowania rocznego, zaplanowanego na 19 kwietnia.

Ale nerwowa sytuacja nie musi być jedynie efektem tego, czego zabrakło. To, co dostaliśmy, też może lekko niepokoić.

Spółka "zrewidowała plany na grę", którą wszyscy nazywali do tej pory "Cyberpunk 2077 Online" - pisze Polygamia.

Co to oznacza? Problem w tym, że nie wiadomo. Adam Kiciński nie mówi już o osobnej grze, jak wcześniej zapowiadano rozgrywkę sieciową. Teraz to "doświadczenie rozszerzające te z single-playera".

Niedopowiedzenia, tajemnice, słowa-wytrychy. Może dlatego inwestorzy z dużą rezerwą pochodzą do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach. Skoro teraz CD Projekt ma skupiać się głównie na naprawianiu "Cyberpunka 2077", a nie tworzeniu dużej gry AAA - jaką miał być przecież tryb multiplayer według zapewnień "Redów" - to o pompowaniu balonika nie może być mowy.

Paweł Hekman z Polygamii tonuje trochę negatywne nastroje.

CD Projekt Red oznajmił, że nie spodziewał się, iż tworzenie poprawek do "Cyberpunka 2077" potrwa tak długo. To z kolei wpłynęło na przedłużające się prace nad rozszerzeniami i aktualizacjami na konsole nowej generacji. I to, logicznie patrząc, w dalszej perspektywie musiało wpłynąć na sieciową odsłonę gry. (...) Być może CD Projekt nie zmienia samego projektu ewentualnej gry "Cyberpunk 2077 Online", a w taki sposób wdraża nową politykę, która ma zapobiec nadmiernemu pompowania balonika.

Racjonalne, spokojne komentarze to jednak nie domena giełdy, która chce mięsa. Czyli imponujących obietnic. A tego CD Projekt już nie dostarcza. Mimo wszystko można zrozumieć panikę inwestorów, bo brak konkretnej wizji na tryb multiplayer, ba, jakby wycofywanie się z wcześniejszych deklaracji to nie jest dobry znak.

Tymczasem spółka CD Projekt ma olbrzymi wpływ na giełdę. Udział w obrocie wynosi dziś nieco ponad 50 proc. Z tego wynika, że gdyby nie spadki na ich akcjach, WIG byłby dzisiaj na plusie. Mówiąc wprost: twórcy Cyberpunk 2077 ciągną wszystkich w dół.