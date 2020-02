Cybersquatting, ale inaczej niż zazwyczaj. Pisarz chce, aby ktoś znany przeczytał jego powieść

Cybersquatting to praktyka polegająca na zarejestrowaniu domeny z nazwą znanej firmy lub nazwiskiem znanej osoby, aby później domagać się opłaty za odstąpienie adresu. Cóż, przynajmniej zazwyczaj celem jest właśnie korzyść majątkowa. Ale nie tym razem.

Zachowujący anonimowość internauta założył stronę patrickdewitt.net, co pokrywa się z nazwiskiem uznanego kanadyjskiego powieściopisarza i autora scenariuszy filmowych, Patricka deWitt. W jakim celu? Aby, jak stwierdził, zwrócić na siebie uwagę wydawców swojego idola; przedstawić im fragment autorskiej pracy i ewentualne uzyskać recenzję.

Pomijając adres domeny, autor witryny ani przez moment nie próbował udawać, że jest Patrickiem deWitt. Wprost przeciwnie – informuje o tym na każdym kroku.

A writer is squatting on Patrick deWitt's website. The price to get it back? "I just want y’all to read my manuscript." https://t.co/JGtuxD23uq pic.twitter.com/CSOIHp1Sgs