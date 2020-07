Cyfrowy Polsat i Plus wchodzą w nowy biznes. W salonach kupimy panele słoneczne

Udostępnij:

Jeden z najbogatszych Polaków, Zygmunt Solorz, wchodzi w nowy biznes. Będzie oferować panele fotowoltaiczne. Co kluczowe, kupimy je w salonach Plusa oraz Cyfrowego Polsatu.

Panele słoneczne sprzedawane w salonach Cyfrowego Polsatu oraz sieci Plus będą występować pod marką Esoleo. Jest to niejako marka własnościowa, bowiem należy do spółki Alledo, w której od stycznia 2020 r. Cyfrowy Polsat ma większościowy pakiet udziałów.

Oferta obejmie nie tylko sam sprzęt, ale także usługę instalacji, w tym finansowanie w leasingu dla osób prywatnych. Jak podano w oficjalnym komunikacie, Alledo rozdysponuje 5 tys. monterów i audytorów, a usługi mają być dostępne powszechnie na terenie całej Polski. Oprócz pięciu wariantów mocy instalacji, w katalogu pojawi się falownik marki Huawei.

Plus staje się tym samym pierwszym polskim telekomem, który zdecydował się na rozszerzenie oferty o instalacje fotowoltaiczne. Cyfrowy Polsat pierwszy w swojej kategorii nie jest, gdyż od 2019 r. analogiczną usługę ma Canal+. Przoduje jednak IKEA, realizująca projekty zasilania słonecznego od 2017 r. Poza tym w fotowoltaikę weszło kilka banków, w ramach ofert leasingowych. Są to m.in. PKO BP, Idea Bank oraz ING Bank Śląski.

Tym, co wyróżnia propozycję Cyfrowego Polsatu i Plusa na tle konkurencji, jest wizja pakietów łączonych z innymi usługami. To z kolei powinno wymiernie przełożyć się na popularność paneli słonecznych w Polsce.