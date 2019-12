Cyfrowy Polsat kupuje technologicznego giganta. Zygmunt Solorz zapłaci ponad 1 mld zł

Udostępnij:

Cyfrowy Polsat i Asseco Poland już niedługo mogą mieć jednego właściciela. Zygmunt Solorz planuje zakup ok. 22 proc. akcji Asseco, jednak zaznacza, że nie planuje połączenia. Największa firma informatyczna w Polsce ma stać się głównym partnerem technologicznym Cyfrowego Polsatu. Podmiotem pośredniczącym w realizacji transakcji będzie Trigon Dom Maklerski, a zapisy będą przyjmowane od 19 do 23 grudnia 2019 roku.

Informacja o planach zakupu akcji Asseco Poland została podana przez Cyfrowy Polsat w środę wieczorem. Spółka poinformowała, że za każdą akcją zapłaci 65 zł. Oznacza to, że za cała transakcja wyniesie Solarza ok. 1,18 mld złotych. Już teraz jest on w posiadaniu pakietu 1,05 proc. akcji technologicznego giganta.

Cyfrowy Polsat podał w informacji prasowej, że chce nawiązać bliską współpracę z Asseco Poland i firmie będzie zależeć na tym, by negocjacje w sprawie rozszerzenia tej współpracy przebiegły pomyślnie:

- Dla Grupy Cyfrowego Polsatu, Asseco może więc stać się głównym partnerem technologicznym, wspierającym rozwój i utrzymanie jej systemów informatycznych. Z drugiej strony, specjalistyczne usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego Polsatu mogą poszerzyć ofertę zaawansowanych usług Asseco Poland - czytamy w komunikacie prasowym.

Asseco Poland jest największym producentem oprogramowania w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka działa w ponad 50 krajach na całym świecie, a zatrudnionych w niej jest 25 tys. pracowników (w tym 5 tys. w Polsce). Firma wchodzi w skład indeksu WIG30, co czyni ją również największą spółką branży informatycznej w naszym kraju.