Czy internet, telefon i telewizja w jednym faktycznie się opłaca? Prześwietlamy smartDOM

smartDOM to unikalny program oszczędnościowy Plusa i Cyfrowego Polsatu, który łączy w sobie popularne usługi dla domu. Klient sam wybiera składowe zestawu i otrzymuje comiesięczne rabaty. Sprawdziliśmy, ile dokładnie można w ten sposób zaoszczędzić.

Materiał powstał we współpracy z Plusem i Cyfrowym Polsatem

Z promocjami pakietowymi spotykamy się na każdym kroku. Nawet w osiedlowych dyskontach nie brakuje ofert typu "weź trzy produkty, zapłać za dwa". Banki czy usługi strumieniowe także kuszą nas kompleksowymi rozwiązaniami dla całej rodziny. Na rynku telekomunikacyjnym od lat prym wiodą oferty łączące kilka popularnych usług domowych np. telewizję z internetem. I nie ma w tym nic dziwnego - skoro można otrzymać stałą zniżkę za media, z których tak czy owak się korzysta, to dlaczego się na to nie zdecydować? Szczególnie w obecnym czasie oszczędności domowe wielu z nas się zapewne przydadzą.

smartDOM – co to jest?

smartDOM to program oszczędnościowy Plusa i Cyfrowego Polsatu, który charakteryzuje elastyczny mechanizm. Wystarczy posiadać dowolną usługę podstawową z portfolio wspomnianych firm, by otrzymać stały, comiesięczny rabat za każdą kolejną usługę.

Program istnieje już na rynku 6 lat i przez ten czas znacząco powiększył wachlarz usług. To już nie tylko telewizja satelitarna, internet mobilny i telefonia stacjonarna czy mobilna. Dodatkowe zniżki czekają także na klientów, którzy skorzystają z oferty telewizji naziemnej i kablowej IPTV, Plus Światłowodu, ubezpieczeń, monitoringu domu czy gazu. Żaden inny operator dostępny w naszym kraju nie ma programu z tyloma produktami dla domu.

Jak dołączyć do programu smartDOM i kto może z niego skorzystać?

Zasady są bardzo proste. Z oferty mogą skorzystać obecni lub nowi klienci indywidualni. Jedynym wymaganiem jest posiadanie przynajmniej jednej podstawowej usługi w Plusie lub Cyfrowym Polsacie i dokupienie kolejnej. Do podstawowych usług zaliczamy telefon (na abonament, Plus Mix), internet (mobilny i stacjonarny) i telewizję (satelitarną lub kablową IPTV).

Tym samym nie jest to rozwiązanie polecane tylko rodzinom. Korzyści odczuje także abonent, który mieszka sam i korzysta z chociażby dwóch usług. Posiadając jedną z usług podstawowych, na każdą następną (za wyjątkiem Plus MIX-a, który traktowany jest tylko jak usługa uprawniająca do skorzystania z promocji) otrzymamy co miesiąc rabat w wysokości 10 zł. Profity będziemy czerpać także za zakup usług dodatkowych (monitoring, ubezpieczenia, gaz), ale tam korzyści mają nieco inny charakter.

smartDOM – ile konkretnie możemy zaoszczędzić?

W przypadku usług podstawowych kalkulacja jest prosta. Oszczędzamy 10 zł miesięcznie od każdego abonamentu powyżej tego, który uprawnia nas do skorzystania z promocji. Na przykład mamy internet mobilny i dobieramy do tego abonament na smartfon. Wówczas na rachunku za abonament telefoniczny otrzymamy co miesiąc zniżkę 10 zł. W skali roku daje nam to 120 zł oszczędności.

Analogicznie będzie z trzecią, czwartą, piątą i szóstą usługą. Im więcej ich dobierzemy, tym oszczędności będą proporcjonalnie wyższe.

Jeszcze więcej zaoszczędzimy, gdy dokupimy siódmy, ósmy i dziewiąty telefon. Jeżeli wybierzemy abonament za minimum 50 zł, a wśród wcześniejszych usług pakietowych znajduje się telefon z abonamentem min. 49,90 zł, wówczas zapłacimy o połowę taniej za ten abonament. Zakładając zatem, że w naszym smartDOMie mamy 9 usług, z czego trzy ostatnie to telefony z najniższym z możliwych abonamentów miesięcznie oszczędzimy 125 zł. W skali roku daje nam to już całkiem niezłą sumkę 1500 zł.

No dobrze, ale ile miesięcznie musielibyśmy wydać na chociażby te 7 usług? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ każda z usług ma różne plany taryfowe. Jednemu klientowi wystarczy absolutne minimum, inny będzie zadowolony z droższych abonamentów dostarczających większe korzyści. Tak samo co innego będzie potrzebowała rodzina z trójką małych dzieci, a co innego para osób, która w domu przebywa rzadko i potrzebuje głównie mobilnych rozwiązań.

Warto sprawdzić aktualną ofertę operatora na stronie programu smartDOM.

smartDOM i usługi dodatkowe

Abonenci smartDOMu mogą skorzystać z usługi Bezpieczny Dom, na którą składa się obrotowa kamera z funkcją detekcji ruchu i trybem nocnym, podgląd przez aplikację, powiadomienia o wykryciu ruchu i do 24 godzin nagrań obrazu z kamery. Na monitoring klienci oferty pakietowej otrzymują 3 zł rabatu co miesiąc.

Za przeniesienie umowy za gaz z kolei Plus daje klientom smartDOM od 25 zł do 200 zł na karcie podarunkowej, do wykorzystania w każdym sklepie. Wartość ta jest zależna od taryfy, na jaką zdecydujemy się podpisać umowę.

Jeżeli potrzebujemy ubezpieczenia na dom, samochód czy podróż i jesteśmy abonentami smartDOMu, to w ramach oferty pakietowej otrzymamy 3% zniżki na polisie.

smartDOM – elastyczność i wygoda korzystania

Tak wygląda oferta smartDOMu na dziś, ale pamiętajmy, że program jest rozwijany cały czas. Grupa Cyfrowego Polsatu stale szuka ciekawych rozwiązań i stawia na nowe technologie. Zmieniają się także potrzeby samych klientów.

Z perspektywy klienta zaletą programu jest nie tylko czysta oszczędność, ale także brak dodatkowego zobowiązania. smartDOM nie jest traktowany jak kolejna, wiążąca nas umowa. W każdej chwili można zrezygnować ze składowych pakietu (obowiązują nas tylko umowy na poszczególne usługi) lub domówić nowe produkty. Nikt nie wymusza tu na nas decydowania się na konkretny pakiet od razu, gdy nie wiemy, co będziemy potrzebowali za miesiąc czy pół roku.

Posiadanie wszystkich usług w jednym miejscu to także komfort związany z zarządzaniem nimi z poziomu jednej aplikacji czy strony internetowej.

