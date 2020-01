31.01.2017 13:31 • Recenzja do wersji 10.5

Jest to mój "Must have" na kompie od zawsze. Nie wyobrażam sobie nie posiadać tego programu ponieważ bardzo często jestem zmuszony montować jakiś obraz "sztucznie" i ten program jest w tym najlepszy. Na pewno mogę powiedzieć iż jest BANALNY w obsłudze i każdy da sobie z nim radę. Mimo to należy uważać, tak jak napisałem pozwala on na montaż niezabezpieczonych obrazów płyt przez co możemy nabawić się wirusa na kompie.