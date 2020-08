DAVID-Laserscanner 5.6.0.2037

Pobierz ​program

DAVID-Laserscanner to darmowa aplikacja przeznaczona do tworzenia obiektów trójwymiarowych z obrazu przechwytywanego przez kamerę.

Aby program działał prawidłowo należy przygotować sobie specjalne tło, zwykłą kamerę internetową i oczywiście obiekt do skanowania np. posążek, kubek czy też inną, dowolnie wybraną rzecz . Następnie obiekt należy ustawić w sposób prezentowany na zdjęciu i przystąpić do skanowania. Zeskanowane obiekty można zapisać do formatu Alias Wavefront OBJ.

Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi programu uruchamiają się na samym końcu etapu instalacji narzędzia.