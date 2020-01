Pobierz progra​m

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

DJ Music Mixer to aplikacja, stanowiąca ciekawą propozycję dla wszystkich tych, którzy chcieliby sprawdzić się w roli DJ'a. Jest prosta w obsłudze, zawiera zestaw najważniejszych narzędzi i wspiera większość powszechnie używanych formatów audio.

Program, chociaż określany przez twórcę jako rozwiązanie profesjonalne, kierowany jest raczej do początkujących użytkowników. Poza mechanizmem wbudowanego odtwarzacza i list odtwarzania wyposażony on został w moduł 10-pasmowego korektora dźwięku (equalizer), 12-deckowy sampler, zestaw efektów dźwiękowych oraz rejestrator dźwięku. Wszystkie one dają nam możliwość wygodnego miksowania dwóch ścieżek audio, manipulowania brzmieniem, wzbogacania ulubionych utworów o ciekawe efekty i w końcu nagrywania, a następnie zapisywania na dysku stworzonych projektów.

Inne, nieco mniej złożone, ale często przydatne w pracy DJ'a funkcje jakie znajdziemy w DJ Music Mixer to manipulowanie szybkością odtwarzania, predefiniowane efekty crossfade (płynne przejścia pomiędzy dwoma ścieżkami) oraz zapętlanie wskazanych utworów. Na liście obsługiwanych przez program formatów audio znalazły się m.in. MP3, WAV, MP2, AAC, OGG, AIFF, WMA, AC3, M4A i FLAC. Narzędzie z powodzeniem obsłuży również pliki wideo oraz nośniki Audio-CD.

Uwaga!