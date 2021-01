Pobierz​ program

DLNow to poręczna i dostępna bezpłatnie aplikacja, pozwalająca na zapis treści strumieniowanych (tzw. streamingów) dostępnych na stronach internetowych oraz zagnieżdżonych multimediów do postaci filmów lub muzyki ulokowanych na dysku twardym komputera.

Program jest kompatybilny z szeroką gamą portali, wliczając w nie mi.in. YouTube, Dailymotion, Yahoo!, BBC, ESPN, Vimeo, Twitch.tv czy też Facebook i Vine. Bez problemu więc zapiszemy na dysku twardym śmieszne nagranie przesłane przez znajomego, uzyskując tym samym dostęp do niego w dowolnej chwili, nawet bez dostępu do Internetu. Sama obsługa programu jest bardzo prosta i sprowadza się do przeciągnięcia pożądanego filmiku do okna aplikacji albo po prostu wklejenia jego adresu URL. Aplikacja sama wykryje typ materiału wideo, użytkownikowi zaś pozostaje już tylko ewentualny wybór jakości i naciśnięcie przycisku 'Download'.

DLNow radzi sobie zarówno ze ściąganiem plików wideo, jak również wycinaniem tylko i wyłącznie muzyki i zapisem jej w formacie MP3. Na tle innych aplikacji tego typu, z pewnością dużym plusem dla narzędzia jest obsługa wielu pobierać jednocześnie oraz wsparcie dla nawet sporych rozmiarów playlist. Fani streamingu docenią zaś możliwość nagrywania aktualnie trwających transmisji np. w serwisie Twitch.tv.