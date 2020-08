Pobierz prog​ram

DTaskManager to darmowy program mogący zastąpić systemowego menadżera zadań i oferujący nieco więcej funkcji niż domyślna aplikacja systemu Windows. Jest przy tym programem przenośnym, nie wymagającym instalacji - wystarczy tylko go wypakować z archiwum ZIP.

Na pierwszy rzut oka aplikacja jest bardzo podobna do standardowego menadżera zadań. Posiada jedno główne okno, w którym poszczególne dane prezentowane są w kilku zakładkach. Wyświetlać i wpływać możemy na aktywne aplikacje, uruchomione procesy, a do tego program posiada wbudowane narzędzia pozwalające na sprawdzenie wydajności, czy też stanu konkretnego adaptera sieciowego.

W porównaniu z domyślnym, systemowym menadżerem zadań, DTaskManager pozwala nie tylko na wymuszanie zamknięcia procesu lub aplikacji, ale również na jego zamrożenie i wznowienie, podobnie jak to ma miejsce w systemach z rodziny Linux. Ciekawym dodatkiem jest również możliwość operowania na wielu procesach jednocześnie. Pomimo tego, DTaskManager ma problemy z dokładnym wyświetlaniem aktywności procesora, a do tego podejrzanie wpływa na wydajność systemu. Zdarza się również, że program po prostu się wyłączał przy próbie przejścia do jednej z zakładek.