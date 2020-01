DVB Dream 3.7.1

26.12.2019 00:57 • Recenzja do wersji 3.2

Kiedyś jeden z liderów tego typu aplikacji - nadal oferuje potężne możliwości, wspiera wszystkie istotne technologie, w tym odbiór kanałów SD, HD i UHD 4K z kodekami MPEG-2, H.264 i HEVC. Gotowy do bardziej zaawansowanych instalacji antenowych z obrotnicami itp. wspiera DiSEqC, SCR/Unicable/dLNB. Obsługuje bogatą gamę urządzeń - zapewne większość kart DVB do PC obecnych na rynku, w tym popularne w Polsce modele TBS. Aplikacja pozwala na nagrywanie, timeshift, podgląd elektronicznego przewodnika programowego EPG, rezerwowanie zdarzeń. Kanały na liście można fajnie grupować wg różnych kategorii, tworzyć ulubione. Wspierane są wtyczki MDAPI, chociaż teraz za wiele tego nie zostało... Skanowanie obejmuje także sprzętowy blindscan, jeśli urządzenie ma taką funkcjonalność.

Niestety autor ma skromne zasoby czasowe na rozwój, od roku mało co się w ogóle dzieje. Z DVB Dream chciał zrobić stałe zajęcie, więc przeszedł na model płatny, ale cena jest naprawdę zaporowa (obecnie ok. 200 zł), aplikacja jest droższa nawet niż bezpośredni konkurent ProgDVB, nie wspominając, że są darmowe alternatywy o równie bogatych możliwościach, jak np. SmartDVB. Na forum autor rozważał pójście dalej w np. model abonamentu - to sprawia, że przyszłość projektu jest na ten moment trochę niejasna.

Uwaga: wersja trial ma potężne ograniczenia, wyłącza się, ma zablokowane wiele funkcji, zasadniczo niewiele da się przetestować przed zakupem, co też nie ułatwia podjęcia decyzji.

Gdyby nie płatny model dystrybucji i niejasna przyszłość to dałbym nawet i 5 gwiazdek, ale tak - trójeczka...