DVD Audio Extractor 8.1

DVD Audio Extractor to proste w obsłudze i wieloplatformowe narzędzie, które umożliwia wyodrębnienie ścieżki dźwiękowej z filmu DVD, a następnie zapisanie jej na dysku komputera w jednym z najpopularniejszych formatów - OGG, MP3, WAV, ALAC lub FLAC.

Program bardzo dobrze radzi sobie z obsługą nośników zabezpieczonych przed kopiowaniem, a także tych, które dysponują więcej niż jedną wersją językową ścieżki dźwiękowej. Wspiera on wszystkie formaty audio stosowane w przypadku płyt DVD-Audio oraz DVD-Video: MLP (Meridian Lossless Packiing), LPCM (Linear Pulse Code Modulation), DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital (AC-3) i MPEG2.

W zależności od wybranego formatu wyjściowego DVD Audio Extractor pozwala zapisać dźwięk w standardzie Mono, Stereo, Joint Stereo lub 5.1 Surround. Gdy rippujemy ścieżkę dźwiękową do nieskompresowanego pliku WAV dostępne opcje pozwalają na stosowanie nieograniczonej liczby kanałów, 8, 16 lub 24 bitowych z funkcją zapisu każdego kanału do osobnego pliku. Zoptymalizowany silnik przetwarzania pozwala skopiować pełną ścieżkę dźwiękową w około 10% normalnego czasu odtwarzania.

DVD Audio Extractor wyposażony został w prosty interfejs graficzny. Proces zgrywania ścieżki dźwiękowej to zaledwie 4 proste kroki w domyślnym kreatorze. Po uruchomieniu programu i włożeniu do napędu płyty DVD wybieramy interesującą nas wersję językową (o ile dostępnych jest więcej niż jedna) i zaznaczamy na liście rozdziały, z których dźwięk zostanie wyodrębniony i zapisany na dysku. Następnie dokonujemy wyboru wyjściowego formatu oraz dostosowujemy jego podstawowe opcje (m.in. liczbę kanałów, wartość bitrate, VBR i ABR), wskazujemy gdzie plik z ścieżką audio ma zostać zapisany, poziom normalizacji dźwięku oraz czy wygenerowana ma zostać playlista M3U. Kolejny etap to już rippowanie dźwięku na dysk komputera. DVD Audio Extractor oferuje także prosty edytor metadanych.

